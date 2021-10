Huawei zeigt neue Produkte für Deutschland

Während wir weiterhin auf die ersten Smartphones mit HarmonyOS von Huawei in Deutschland warten (dazu aber schon sehr bald mehr), hat Huawei heute zunächst ein paar andere Produkte vorgestellt, die nichts mit Smartphones zu tun haben.

Der Fokus liegt derzeit sehr stark auf dem Ausbau der „1+8+N-Strategie“, was am Ende bedeutet: Mehr Produkte und neue Kategorien. Wie den Huawei MateView GT in der „Standard Edition“. Den MateView GT kennen wir schon mit 34 Zoll, heute hat Huawei noch eine Version mit 27 Zoll und ohne kombinierte Soundbar vorgestellt.

Das bedeutet auch, dass Huawei den Preis gesenkt hat, denn wir sprechen nun über 399 Euro UVP. Marktstart ist am 12. Oktober und wer den neuen Monitor ab heute bestellt (geht bis zum 30. November), der bekommt eine Huawei Wireless Mouse GT kostenlos dazu. Weitere Details gibt es auf der Webseite von Huawei.

Weiter geht mit zwei neuen Laptops, einmal dem Huawei MateBook 14s für 1299 Euro (Intel Core i7H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) bzw. 1499 Euro (1 TB SSD) und dem Huawei MateBook 16 für 1099 Euro (AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB RAM, 512 GB) bzw. 1199 Euro (AMD Ryzen 7 5800H). Auch hier gibt es mehr Details bei Huawei:

Das MateBook 14s startet jetzt am 12. Oktober und die Version mit 16 Zoll kommt dann am 2. November. Die neuen Modelle werden mit Windows 10 ausgeliefert.

Ebenfalls neu im Portfolio in Deutschland: Huawei WiFi Mesh 7. Das ist ein neues Mesh-System, welches Wi-Fi 6 unterstützt und im November startet. Die UVP liegt bei 399 Euro, allerdings ist die Huawei-Produktseite aktuell noch nicht online.

Der Fokus wird laut Huawei vor allem auf den neuen MateBooks liegen, denn da gibt es trotz US-Embargo derzeit keine Einschränkungen. Man kann also auf alle Komponenten und Windows zugreifen, daher steckt man auch mehr Geld in das Marketing. Und wie gesagt, zu den Smartphones gibt es bald mehr Details.

