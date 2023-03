Humane: Ehemalige Apple-Mitarbeiter wollen „mobilen Computing“ revolutionieren

Humane macht immer mal wieder Schlagzeilen, da mit Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno zwei sehr ehemalige Apple-Mitarbeiter die Gründer sind. Und Imran Chaudhri war nicht nur ein Mitarbeiter, er hat die Benutzeroberfläche für das iPhone entwickelt. Er war an allen wichtigen Apple-Produkten der letzten Jahre beteiligt.

Humane zeigt bald ein erstes Produkt

Hinzu kommt, dass Humane mit Geld überschüttet wird, diese Woche gab man bekannt, dass eine Serie-C-Finanzierungsrunde abgeschlossen ist und man noch einmal 100 Millionen Dollar einsammeln konnte. Außerdem gab es laut Humane wichtige Partnerschaften. Was kommt und wann werden wir mal etwas sehen?

Es bleibt dabei, die erste Ankündigung ist für das Frühjahr 2023 geplant. Es gibt „eine einzigartige Softwareplattform und ein Endgerät, das von Grund auf für künstliche Intelligenz (KI) konzipiert ist“. Humane möchte „die nächste Ära des persönlichen mobilen Computing“ starten und den Markt mit KI revolutionieren.

Neben diversen Capital-Unternehmen ist auch Microsoft eingestiegen und auch Volvo und LG sind via Volvo Cars Tech Fund und LG Technology Ventures beteiligt. Die Partnerschaft mit Microsoft beinhaltet auch eine Cloud-Infrastruktur für KI und eine Zusammenarbeit mit OpenAI, die in das „Humane-Gerät“ eingebaut wird.

Die Zusammenarbeit mit Volvo ist auch kein Zufall, denn Humane möchte auch die Automobilbranche erobern. Laut Imran Chaudhri wird das „erste Gerät (…) es den Menschen ermöglichen, KI überallhin mitzunehmen“. Vier Jahre hat man laut Patrick Gates, CTO von Humane, an der Vision gearbeitet, jetzt wird es langsam ernst.

Humane plant eine neue KI-Plattform

Humane plant derzeit eine „AI Hardware und Services“-Plattform und es wird auch Produkte für Konsumenten geben, das ist bekannt. Und da man immer wieder eine Hand sieht, wird spekuliert, dass es ein Wearable ist. Es soll eine Technologie sein, die zwar immer da ist, aber die man nicht ständig aktiv „nutzen“ (Handy) muss.

Große Worte, ein geschicktes Marketing und sehr viel Geld, ich bin gespannt, ob man wirklich liefern kann. Immerhin ist es aktuell kein Problem an Geld zu kommen, wenn man Investoren etwas mit KI präsentiert. Mal schauen, ob wir am Ende nur ein normales Produkt (wie bei Nothing) sehen oder wirklich etwas Spannendes.

