Humane: Hype-Gadget bringt ein teures Abo mit

Humane wird heute im Laufe des Tages einen AI Pin in den USA präsentieren, den man in den letzten Monaten immer wieder angeteasert hat. Die Marke bekam dabei viel Aufmerksamkeit, da sie aus hochrangigen Mitarbeitern von Apple, Google und Co. besteht. Außerdem wird man derzeit von Investoren mit Geld überschüttet.

Humane AI Pin mit KI-Technologie

Das erste Gadget muss also abliefern und The Verge hat erfahren, was hinter dem AI Pin von Humane steckt. Es ist ein kleines Gadget, welches man magnetisch am Hemd, T-Shirt oder was auch immer befestigt. Ein Snapdragon-Chip sorgt für die nötige Leistung, es gibt eine kleine Kamera und auch noch integrierte Lautsprecher.

Ein Highlight, welches wir auch schon gesehen haben, sind die LEDs, die Dinge auf eure Hand projizieren können. Humane wird diesen AI Pin als eigenständiges Gerät und nicht als Erweiterung für das Smartphone vermarkten, es gibt also ein eigenes OS namens „Cosmos“. Dahinter steckt Technik von OpenAI, also quasi ChatGPT.

Die Idee ist, dass ihr mit dem AI Pin von Humane interagiert und er euch dann zum Beispiel die Mails zusammenfasst, euch den Weg zeigt, oder Musik abspielt, denn es gibt eine Integration mit Tidal. Klingt für mich nicht überzeugend, denn auf den ersten Blick halte ich meine Smartwatch als bessere Lösung für diese Aufgaben.

Humane AI Pin kommt mit Abo

Viel spannender fand ich aber, was Humane für dieses Gadget verlangen wird: 699 Dollar. Ich habe mit 500 bis 700 Dollar gerechnet, aber da es das Smartphone nicht ersetzen kann (zur Einrichtung und zum Betrachten der Inhalte benötigt man es weiterhin), ist das eine zusätzliche Ausgabe und da überlegt man sich das genau.

Doch das Abo könnte einige abschrecken, denn wer Mobilfunk und mehr nutzen möchte, der muss 24 Dollar pro Monat bezahlen. Damit werden aus 700 Dollar auf einmal fast 1.300 Dollar in den ersten zwei Jahren. Kann man machen, würde mich aber abschrecken, denn wie gesagt, ich habe schon ein Gadget, was das kann.

Meine Smartwatch hat ebenfalls einen Assistenten, ich kann mir Dinge anzeigen lassen, ich habe einen kleinen Speaker und vieles mehr. Da bin ich mal auf erste Reviews gespannt, ob das Konzept wirklich besser im Alltag ist. Wobei ich auch sagen muss: Hat man wirklich immer Lust, diesen AI Pin von Humane zu tragen?

Humane hat den AI Pin auf zahlreichen Fashion Shows in den letzten Wochen mit Partnerschaften beworben, man kennt das Problem also und weiß, dass so ein kleiner Kasten nicht der schönste Schmuck ist. Mit den Auftritten auf dem Laufsteg versucht man also direkt den Eindruck zu erwecken, dass das die neue Mode sei.

Nothing Ear 3: Neuer Kopfhörer im Januar 2024 erwartet Nothing ist mittlerweile eine bekannte Marke in der Tech-Welt und alles fing mit dem Nothing Ear 1 im Sommer 2021 an. Mittlerweile hat man weitere Produkte im Portfolio, aber der […]8. November 2023 JETZT LESEN →

-->