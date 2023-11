Nothing Ear 3: Neuer Kopfhörer im Januar 2024 erwartet

Nothing ist mittlerweile eine bekannte Marke in der Tech-Welt und alles fing mit dem Nothing Ear 1 im Sommer 2021 an. Mittlerweile hat man weitere Produkte im Portfolio, aber der Fokus lag in dieser Zeit recht stark auf den Kopfhörern. Im Jahr darauf folgte der Nothing Ear Stick und Anfang 2023 dann der Nothing Ear 2.

Laut Mashable werden wir im Januar 2024 den Nothing Ear 3 sehen. Carl Pei, der Gründer von Nothing, hat „etwas Unartiges“ für kommende Woche angekündigt, da könnte das Marketing starten. Nothing teasert neue Produkte gerne vorher in den sozialen Netzwerken an. Wobei es noch etwas früh für so einen Teaser wäre.

Details zum Nothing Ear 3 nennt die Quelle nicht, aber da man das Design der ersten Generation ein zweites Mal genutzt hat, wäre da vielleicht eine Veränderung möglich. Technisch ist nicht viel Luft nach oben, wenn man den Preis nicht weiter erhöhen möchte. Schauen wir mal, bisher ist das nur ein Gerücht und nicht offiziell.

