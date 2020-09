Hyrule Warriors: Zelda-Titel für Nintendo Switch angekündigt

Nintendo hat heute einen neuen Zelda-Titel für die Switch angekündigt, der am 20. November 2020 erscheinen wird. Das Spiel nennt sich „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“ und das erste Video zum neuen Switch-Spiel ist bereits online.

Man bleibt also dabei und kündigt neue Spiele weiterhin spontan an, wobei eine richtige Direct demnächst kommen könnte. Dieses Spiel wird von KOEI Tecmo Games entwickelt und ist kein AAA-Blockbuster aus dem Nintendo Hauptquartier.

Es handelt sich hier aber dennoch um einen normalen Vollpreistitel für 60 Euro, den ihr ab sofort direkt bei Nintendo vorbestellen könnt. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber ich hätte ehrlich gesagt gerne mehr Gameplay im Video gesehen.

100 Jahren vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild hängt das Schicksal Hyrules an einem seidenen Faden. Führe deine Kämpfer in die Schlacht und stelle dich den Mächten der Verheerung Ganon im ultimativen Kampf um das Überleben.