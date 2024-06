Hyundai bestätigt neues Ioniq-Elektroauto für 2024

Hyundai hat im Rahmen eines Events von Automotive News Europe nicht nur den kommenden Inster als günstiges Elektroauto für Juni bestätigt, was wir bereits vor ein paar Tagen erfahren haben, wir werden Ende des Jahres noch mehr sehen.

Die Marke plant für 2024 ein neues Ioniq-Modell ein, allerdings wollte man noch nicht verraten, welches Elektroauto wir sehen werden. Es dürfte aber der Hyundai Ioniq 9 werden, den wir vor ein paar Jahren noch als Hyundai Ioniq 7 kannten.

Hyundai plant also ein Einsteigermodell und ein Flaggschiff für 2024 und geht davon aus, dass diese beiden Elektroautos für gutes Wachstum in diesem Bereich in Europa sorgen werden – auch wenn es in diesem Jahr nicht ganz so leicht wird.

Das Ende der Förderungen, auch in Deutschland, war nicht optimal, aber das wird diesen Markt langfristig nicht beeinflussen, spätestens 2025 rechnet man auch bei Hyundai wieder mit schnellerem Wachstum. In diesem Jahr peilt Hyundai einen vollelektrischen Anteil von 14 Prozent bei den verkauften Autos in Europa an.

