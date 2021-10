Hyundai will eigene Chips entwickeln

Die Chipkrise hat bei einigen Herstellern für einen AHA-Moment gesorgt und man spürt, dass ein Umdenken stattfindet. Vor allem die Autobranche, die zwar lukrativ ist, aber nicht immer die Mengen einkauft, die andere Elektronikhersteller beziehen, musste ihre Produktionsstraßen öfter pausieren – einige stehen gerade jetzt still.

Hyundai plant Chip-Entwicklung

Hyundai war wie die meisten davon betroffen und hatte laut Jose Munoz, dem COO von Hyundai, im August und September einen Tiefpunkt. Aktuell entspannt sich die Lage wieder etwas, doch die Hyundai Group will sich dennoch besser aufstellen.

Es benötigt viel Kapital und auch Zeit, um das anzugehen, aber man will in Zukunft eigene Chips entwickeln. Das bringt den Vorteil mit, dass man weniger abhängig von anderen Unternehmen ist – aber so ein Schritt hat noch einen großen Vorteil.

Unternehmen wie Apple oder Tesla haben gezeigt, dass es ein Vorteil sein kann, wenn man Hardware und Software so gut es geht zusammen entwickelt. Für kleine Autohersteller rentiert sich sowas nicht, doch die Hyundai Group ist groß genug.

Die interne Entwicklung der Chips soll Hyundai Mobis übernehmen, die zur Hyundai Motor Group gehören und der größte Automobilzulieferer Südkoreas sind. Neben Hyundai selbst gehören auch Kia Motors und Genesis zur Hyundai Motor Group.

