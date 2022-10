Hyundai feiert sich als Nummer 3 bei Elektroautos in Deutschland

Das Tesla Model Y war nicht nur das meistverkaufte Elektroauto im September, es war sogar das meistverkaufte Auto in Deutschland. Damit kann sich Hyundai noch nicht messen, aber man ist dennoch stolz auf den Anlauf der Elektromobilität.

In diesem Jahr wurden bereits 21.400 Elektroautos von Hyundai in Deutschland zugelassen, was einem Marktanteil von 7,8 Prozent entspricht. Hyundai ist nach Tesla und Volkswagen die Nummer 3. Gut ein Drittel der Zulassungen von Hyundai in Deutschland entfällt mittlerweile auf die rein batterieelektrischen Fahrzeuge.

Im September waren es übrigens 2.950 Zulassungen, der Hyundai Ioniq 5 dominiert mit 1.450 Einheiten und der elektrische Hyundai Kona kommt auf 1.350 Einheiten.

Hyundai konzentriert sich in Deutschland in erster Linie auf Privatkunden und mittlerweile auf Elektroautos. Das sieht man als Chance für Wachstum und eine große Zukunft in unserem Land. Man ist momentan „die erfolgreichste asiatische Marke in Deutschland“. Noch, die Konkurrenz aus China macht sich gerade bereit.

