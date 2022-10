Warten an der Ladesäule: BMW bringt Spiele ins Auto

BMW hat eine Partnerschaft mit AirConsole verkündigt, das Ziel sind Spiele für das Infotainmentsystem im Auto. Während man also zum Beispiel an einer Ladesäule wartet, kann man eine kurze Runde zocken – kennt man so bereits von Tesla.

Was ist AirConsole? Das ist ein Dienst, den es bereits für den Browser, Android TV (bzw. Google TV) und Amazon Fire TV gibt. Ihr startet AirConsole, sucht euch ein Spiel heraus, scannt einen QR-Code und steuert dieses dann via Smartphone.

Das sind also simple Casual Games für Zwischendurch und keine aufwändigen und nativen Spiele, wie bei Tesla. Doch es ist ein Anfang und BMW ist damit nicht mehr alleine, auch Hersteller wie Porsche wollen demnächst Spiele in die Autos bringen.

AirConsole wirbt mit über 180 Spielen, eine Übersicht gibt es auf deren Seite. Da ist in meinen Augen, sowas ist ja sehr subjektiv, sehr viel Müll dabei. Ich habe auch keine bekannten Spiele gefunden, die meisten sehen nur wie Kopien davon aus.

Laut BMW passt die Lösung für Spiele aber „perfekt zu den gebogenen Displays in den Autos“ und der Aufwand der Integration dürfte gering sein. Wann sehen wir AirConsole? 2023 geht es los, bisher hat das allerdings nur BMW USA bestätigt.

Ich vermute fast, dass AirConsole die App für Android Automotive anpasst, man hat ja schließlich schon eine Android-App. Und BMW wird kommendes Jahr ebenfalls auf Android Automotive setzen. Mal schauen, wie gut das in Autos funktioniert.

