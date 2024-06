Tesla plant kein neues Model Y für 2024 und senkt die Preise

Tesla blickt mittlerweile auf eine sinkende Nachfrage und da warten vielleicht einige auf die Neuauflage des Bestsellers, denn schon letztes Jahr war von einem neuen Tesla Model Y für 2024 die Rede. Später war hier noch von Mitte 2024 die Rede.

Tesla: Kein neues Model Y für 2024

Doch wo bleibt Projekt „Juniper“, wie das neue Tesla Model Y wohl intern heißt? Es kommt nicht, so Elon Musk. Anfang des Jahres gab es schon so eine Nachricht und jetzt hat sich der Chef persönlich mit dieser offiziellen Aussage zu Wort gemeldet:

Dieses Jahr wird es kein „Refresh“ für das Model Y geben.

Es wäre zwar nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen etwas dementiert, was dann doch passiert, um die Nachfrage nach dem alten Produkt nicht einbrechen zu lassen, auch bei Tesla gab es das schon. Aber hier ist man doch sehr eindeutig.

Tesla: Preise für Model Y gesenkt

Hinzu kommt, dass Tesla das Lineup des Model Y erst ausgebaut hat und dieses Wochenende führte man eine „eigene Umweltprämie in Höhe von 6.000 Euro“ ein. Tesla kämpft also mit härteren Bandagen gegen die aktuell sinkende Nachfrage an.

Tesla Model Y Hinterradantrieb ab 38.990 Euro

Tesla Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb ab 42.990 Euro

Tesla Model Y Maximale Reichweite Allradantrieb ab 48.990 Euro

Tesla Model Y Performance Allradantrieb ab 53.990 Euro

PS: Komplett „all in“ geht man aber auch nicht, da das nur für „vorkonfigurierte Fahrzeuge aus dem sofort verfügbaren Fahrzeugbestand“ greift, also nicht bei Leasing, Finanzierung und man darf es sich auch leider nicht selbst zusammenstellen.

Die womöglich beste Option wäre zwar ein neues Tesla Model Y, welches dann die Neuerungen des aktuellen Tesla Model 3 mitbringt, aber vielleicht gab es Gründe, warum man diese Neuauflage verschieben musste. Ach, und laut Tesla gilt die „eigene Umweltprämie“ bis zum 30. Juni, es ist also der übliche Quartalsendspurt.

Schauen wir mal, ob das reicht, um die Nachfrage zu steigern, aber ich wette, dass viele Kunden dennoch das neue Tesla Model Y abwarten, wenn sie es nicht eilig haben.

