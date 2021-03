Hyundai Ioniq 5: Das Auto mit der höchsten Nachfrage in Europa

Hyundai präsentierte vor ein paar Tagen den Ioniq 5 und mit so einer positiven Resonanz hat man vermutlich auch nicht gerechnet. Sie sorgte sogar dafür, dass es bereits 236.000 Interessenten (nicht Vorbesteller!) für das Elektroauto gibt.

Laut Hyundai gab es das noch nie in Europa, der Ioniq 5 hat somit eine deutlich höhere Nachfrage, als alle bisher gezeigten Hyundai-Modelle erzielt. Es wird jetzt sehr spannend, wie viele der Interessenten man in Käufer umwandeln kann.

-->

Der Hyundai Ioniq 5 ist das erste Elektroauto, welches die neue Electric Global Modular Platform (E-GMP) von Hyundai nutzt, ein Modell von Kia wird aber schon bald folgen. Ebenso weitere Modelle der Ioniq-Reihe (die nun rein elektrisch ist).

Die positive Resonanz ist meiner Meinung nach durchaus verdient, der Ioniq 5 ist auch in meinen Fokus für ein potenzieller Elektroauto gerückt. Der Wechsel wird in absehbarer Zeit kommen, aber ich will noch warten, was 2021 und 2022 passiert. Ich bin auf die ersten Reviews gespannt und ob Hyundai wirklich abgeliefert hat.

Wird 2030 das Ende für Verbrenner? Die Automobilbranche befindet sich im Wandel und das nicht erst seit 2021. Doch die Pandemie hat wie ein Katalysator gewirkt und es deutet sich an, dass die Zeit der Verbrenner bald vorbei sein wird. Es wird vermutlich kein Jahrzehnt dauern.…2. März 2021 JETZT LESEN →

-->