Hyundai: Ioniq wird Marke für Elektroautos

Hyundai hat sich dazu entschieden das Ioniq-Branding zu einer neuen Untermarke zu machen, die in Zukunft für rein elektrische Modelle steht. In den kommenden vier Jahren sollen hier drei neue Modelle auf den Markt kommen, so Hyundai.

Hyundai plant Ioniq 5, Ioniq 6 und Ioniq 7

Den Anfang macht 2021 der Ioniq 5, den Hyundai auf der IAA 2019 als Konzeptauto (Hyundai 45) präsentierte. Für die Produktion der nächsten drei Elektroautos wird man laut Hyundai die E-GMP-Plattform nutzen, weitere Modelle sollen folgen.

Nach dem Ioniq 5 werden wir dann 2022 den Ioniq 6 sehen, den Hyundai vor ein paar Monaten als Prophecy präsentierte. Und Anfang 2024 soll dann der Ioniq 7 anstehen, bei dem es sich um einen größeren SUV handel, so Hyundai.

Ihr könnt die drei Ioniq-Modelle als Konzept auf dem Beitragsbild sehen, wobei der SUV noch nicht wirklich klar zu erkennen ist. Hyundai hat sich das Ziel gesetzt, dass man bis 2025 die Nummer 3 bei den Elektroautos werden möchte.

