Hyundai zeigt Ioniq 5 als Robotaxi

Die Zukunft ist nicht nur rein elektrisch, sie ist auch autonom. Das wird nach dem Schritt zu den elektrischen Antrieben ein noch größeres Thema sein und das wird die IAA kommende Woche mit Sicherheit auch als zentrales Thema haben.

Hyundai hat passend dazu einen Ioniq 5 als Robotaxi gezeigt, der zusammen mit Motional entwickelt wurde. Es ist noch ein Konzept, aber das Ziel ist es, dass man dieses Modell etwa ab 2023 beim Dienst „Lyft“ als Kunde direkt buchen kann.

Was bedeutet autonom in diesem Fall? Hyundai spricht über Level 4, was bedeutet, dass das Auto komplett alleine fährt, aber eine Person im Fahrzeug im Notfall noch eingreifen muss, wenn das gefordert wird – Level 5 wäre komplett autonom.

Der Hyundai Ioniq 5 wird in München als Robotaxi im Rahmen der IAA 2021 zu sehen sein und da kommt noch mehr. Bisher ist Level 4 aber noch keine Realität und ich bin mal gespannt, ob das in absehbarer Zeit bei uns umsetzbar ist.

