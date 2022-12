Elektro im Fokus: Hyundai kündigt neuen Kona an

Hyundai hat zum Jahresabschluss bekannt gegeben, dass man an einem neuen Kona gearbeitet hat. Dieser kommt mit einem neuen Design, welches sich an den Ioniq-Modellen orientiert, und auch mit einem neuen Innenraum. Man möchte den neuen Hyundai Kona weiterhin als Elektro, als Hybrid und als Verbrenner anbieten.

Hyundai Kona: Elektro-Version im Fokus

Der SUV wird also noch kein Teil der Ioniq-Reihe, die nur aus Elektroautos besteht, aber „Basis für alle Modelle der neuen Kona-Generation ist die batterieelektrische Variante“. Der Hyundai Kona Elektro stand also im Fokus bei der Entwicklung, aber man nutzt nicht die E-GMP-Plattform für Elektroautos, die man vom Ioniq 5 kennt.

Im Kern bleibt das also ein Verbrenner, aber die Elektro-Version wurde eben nicht so nebenbei entwickelt. Details zur Reichweite und Leistung haben wir noch keine, wir haben auch noch kein Datum und keinen Preis. Hyundai wollte heute nur das neue Design und den Innenraum zeigen, mehr dann in „kommenden Monaten“.

Der Hyundai Kona Elektro ist jetzt übrigens 150 mm länger (4.355 mm Länge) und 23 mm breiter. Außerdem ist der Radstand um 60 mm gewachsen. Passt optisch wirklich sehr gut zu den Ioniq-Modellen, das hätte mit einer Elektro-Plattform auch ein Ioniq 4 sein können. Da bin ich auf die finalen Details nächstes Jahr gespannt.

Hyundai Kona stand vor kurz dem Aus

2020 war die Zukunft des Hyundai Kona noch unsicher und ich hätte auch nicht gedacht, dass er überlebt. Doch das tut er und wir werden sehen, ob das auch ein gutes Elektroauto für die Zukunft ist. Immerhin hat Hyundai eine sehr gute Elektro-Plattform, die man nicht nutzt. Das stimmt mich aktuell noch etwas skeptisch.

Optisch aber ein schönes Auto und auch kein extrem langer und breiter SUV. Sollte die technische Basis passen, wird das ein spannender Kandidat für 2023. Aktuell startet die elektrische Version des Hyundai Kona übrigens bei ca. 35.000 Euro, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir hier eher über knapp 40.000 Euro sprechen.

