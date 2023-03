Hyundai nennt mehr Details zum neuen Kona Electric

Die elektrische Version des Kona stand mal vor dem Aus, doch dann entschied sich Hyundai für das Gegenteil und entwickelte einen neuen Kona, bei dem die Elektro-Version im Fokus stand. Es bleibt allerdings eine Verbrenner-Plattform im Kern.

Zwei Akkugrößen beim Hyundai Kona Electric

Diese Woche hat man weitere Details verraten, so gibt es zum Beispiel wieder zwei Akkugrößen, einmal 48,4 kWh und dann noch 65,4 kWh. Die Top-Version hat eine Reichweite von 490 km, damit liegt der neue Kona auf dem Level des alten Kona.

Das Drehmoment liegt immer bei 255 Nm, die kleine Version kommt aber mit 115 kW (156 PS) und die große Version mit 160 kW (218 PS) daher. Die Akkus werden von 10 auf 80 Prozent in 41 Minuten geladen, da tut sich also leider auch nichts.

Der Fokus lag zwar auf Elektro, aber man darf hier keine Elektroauto erwarten, was als Elektroauto geplant wurde, wie der Hyundai Ioniq 5. Im Fokus steht also eher das neue Design und Interieur und der neue Kona ist mit 4,36 Metern etwas länger.

Optisch und technisch bringt Hyundai den Kona also ins aktuelle Zeitalter, aber die spannende Frage bleibt noch offen: Was wird er kosten? Preise, Datum und weitere technische Details zum neuen Kona Electric will Kona leider erst später nennen.

