Hyundai wehrt sich gegen Trend der Autobranche

In den letzten Jahren wurden die Autos nicht nur elektrisch, sie wurden vor allem digital. Und viele verbinden damit auch eine Toucheingabe und ein großes Display.

Gehört dazu, keine Frage, aber vor allem Marken wie Tesla haben das durchaus bis zu einem Extrem ausgereizt – und machen das weiterhin. Es. ist ein Unding, dass der Blinker beim Model S eine Touch-Taste auf dem Lenkrad ist. Da Tesla aber für viele Marken ein Vorbild ist, folgten sie dem Trend und setzten auf Touch im Auto.

Hyundai ist kein Fan von zu viel Touch

Doch Hyundai sieht das anders und Sang Yup Lee (Design-Chef von Hyundai) hat verraten, dass er gegen diesen Trend ist. Es mag schön aussehen und modern wirken, sei aber nicht so sicher wie physische Tasten. Jedenfalls für viele Elemente.

Und weil zu viel Touch im Auto nicht so sicher und schwer zu bedienen ist, stellt man sich gegen diesen Trend. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Hyundai den Weg irgendwann auch geht, immerhin werden Autos immer autonomer, aber nicht jetzt.

Finde ich gut, denn so sehr ich Touchscreens und moderne Oberflächen im Auto mag, es gibt Bereiche, in denen ich kein Fan von Touch bin. Die Touch-Leisten für die Klimaanlage bei den ID-Modellen von VW sind zum Beispiel furchtbar und auch die Touch-Steuerung auf dem Lenkrad bei Mercedes ist unglaublich schlecht gelöst.

Trend geht schon wieder etwas zurück

Ich stimme Hyundai auch zu, dass es teilweise die Sicherheit negativ beeinflusst, zum Beispiel beim Scheibenwischer in den Autos von Tesla, wenn man bei Regen über Untermenüs im Display etwas ändern muss. Doch Hyundai ist nicht alleine.

Viele Marken haben erkannt, dass dieser Trend vielleicht zu sehr ausgereizt wurde und man Tesla nicht immer folgen muss. Volkswagen wird zum Beispiel bald wieder richtige Tasten beim Lenkrad einführen und einen neuen Controller in der Mitte einführen. So kann man Elemente auf dem Touchdisplay blind beim Fahren nutzen.

Am Ende macht es in meinen Augen die Mischung. Ein gutes und großes Display mit Touch ist wichtig, eine schnelle Software ebenfalls, aber ein paar Elemente darf es gerne weiterhin mit physischen Tasten und Hebeln geben, das sehe ich auch so.

