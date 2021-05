Hyundai: Weniger Verbrenner und mehr Elektroautos

Volkswagen möchte das „Kundenerlebnis verbessern“

Volkswagen hat heute bekannt gegeben, dass man in den kommenden drei Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag in eine neue Vertriebsoffensive in Deutschland investieren möchte. Ziel sei es jetzt vor allem das „Kundenerlebnis verbessern“. Volkswagen: Fokus auf den Handel Es soll eine…26. Mai 2021 JETZT LESEN →