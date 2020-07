IFA 2020: Philips ist offiziell raus

Vor ein paar Tagen gab es von Samsung eine Absage für die IFA 2020 in Berlin und nun zieht Philips nach. Das Unternehmen wird nicht mit „Philips TV & Sound“ an der IFA teilnehmen. Man gibt an, dass man aktuell keine andere Wahl habe.

Die Lage sei in der Corona-Krise noch zu unsicher und das Risiko für Mitarbeiter und Besucher zu groß. Stattdessen wird man zwischen dem 1. und 10. September diverse Special Events abhalten und dort die neuen Produkte ankündigen.

Wir wissen noch nicht, wie das Signify handhaben wird, die sich um die Hue-Sparte von Philips kümmern. Doch da die sogar die IFA 2019 übersprungen haben, rechne ich aktuell nicht damit, dass man bei der IFA 2020 dabei sein wird.

IFA has always been a key part of TP Vision’s annual marketing plans. However, the potential risks posed to visitors, employees and partners by the uncertain pandemic situation has given the Philips TV & Sound team no choice but to make alternative plans.