IKEA BETTORP: Neue Nachtleuchte mit Qi-Ladeplatte

Neuer Apple TV und HomePod erwartet

Apple hat eine „Flut an neuen Produkten“ in den kommenden Monaten geplant, so Mark Gurman. Dazu gehören auch zwei Kategorien, die Apple nicht so regelmäßig aktualisiert. Noch in diesem Jahr steht demnach ein neuer Apple TV an. Der Apple TV…27. Juni 2022 JETZT LESEN →