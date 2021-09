IKEA und Sonos: Neue Version der SYMFONISK-Tischleuchte mit WiFi-Speaker vorgestellt

Erst als Leak und nun offiziell: Es gibt bald eine neue Version der SYMFONISK-Tischleuchte mit WiFi-Speaker, die IKEA heute vorgestellt hat.

Erneut kombiniert die neue SYMFONISK-Tischleuchte mit WiFi-Speaker die Funktionalität einer smarten Lampe mit der eines smarten Lautsprechers, aber mit einer Reihe an Weiterentwicklungen beim Sound und beim Design, so IKEA.

-->

Die SYMFONISK-Tischleuchte mit WiFi-Speaker bietet nun mehr Personalisierungsmöglichkeiten, da das neue Produkt in den SYMFONISK-Leuchtenfuß mit WiFi-Speaker und den SYMFONISK-Leuchtenschirm unterteilt ist, die einzeln verkauft werden.

Kunden können zwischen einer schwarzen oder weißen Ausführung des Leuchtenfußes und insgesamt vier Schirmen in verschiedenen Formen und Farben wählen, einem Textil- oder Glasschirm jeweils in Schwarz oder Weiß. Dank der neuen E26/E27-Fassung kann die Leuchte jetzt auch mit einer größeren Auswahl an Leuchtmitteln kombiniert werden.

Die neue SYMFONISK-Tischleuchte mit WiFi-Speaker verfügt laut IKEA über eine neue akustische Architektur, die einen speziellen sogenannten Waveguide verwendet. Der Speaker der Tischleuchte verbindet sich über das WLAN und kann als alleinige Klangquelle in einem Raum verwendet oder mit anderen Sonos Produkten verbunden werden, einschließlich aller Produkte der SYMFONISK-Serie.

Ab Mitte November 2021 wird die neue SYMFONISK-Tischleuchte mit WiFi-Speaker in Deutschland in den IKEA Einrichtungshäusern und auf IKEA.de erhältlich sein. Preise hat IKEA noch nicht genannt. Das Vorgängermodell kostet aktuell etwa 180 Euro.

OPPO Enco Buds: Neue Bluetooth-Kopfhörer für unter 50 Euro OPPO ergänzt seine Enco-Serie um die neuen Bluetooth-Kopfhörer Enco Buds. Die sollen mit ihrem Preis und der möglichen Laufzeit punkten. Mit an Bord der OPPO Enco Buds sind eine Anrufgeräuschunterdrückung und eine Touch-Steuerung. Die Kopfhörer sollen durch den verbauten Akku…28. September 2021 JETZT LESEN →

-->