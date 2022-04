Amazon: IMDb TV wird Freevee und kommt nach Deutschland

Amazon bietet mit IMDb TV noch einen weiteren Streamingdienst an, der kostenlos und nicht ganz so wichtig wie Prime Video ist. Allerdings hat er sich in den letzten Monaten gut verbreitet und daher will man jetzt auch global richtig durchstarten.

IMDb TV wird bald als Freevee bekannt sein und der werbefinanzierte Video-on-Demand (AVOD)-Service kommt „im Laufe dieses Jahres“ nach Deutschland. Die Umbenennung findet am 27. April statt, das ist aber noch nicht der Startschuss.

Amazon produziert übrigens auch eigene Originale für Freevee und möchte das Angebot in diesem Jahr um 70 Prozent ausbauen. Wir werden euch natürlich hier informieren, sobald Freevee (ein komischer Name) in Deutschland online geht.

