In eigener Sache: Kleine Anpassungen am Kommentarsystem

Im Juli 2021 haben wir unser Kommentarsystem umgestellt. Was anfangs noch etwas holprig lief, stellt uns mittlerweile recht zufrieden. Das liegt auch daran, dass wir nach und nach neue Funktionen implementiert und das Design stetig optimiert haben. Wir wollten hierbei gezielt nicht auf ein Plugin setzen, sondern auf WordPress Bordmittel und haben alles Benötigte selbst angepasst.

Das System wird recht gut angenommen und kommt unterm Strich auf ähnliche Kommentarquoten wie zuvor DISQUS. Auch E-Mail-Benachrichtigungen über neue Kommentare funktionieren mittlerweile problemlos (ohne externe Dienste) und werden rege genutzt. Zudem ist inzwischen die Übersichtlichkeit gestiegen, da Kommentare in tieferen Ebenen durch einen internen Link immer noch auf den Ursprungskommentar verweisen.

Nun gibt es eine weitere Neuerung. Ein kleines Userbadge-System für aktive User. Das bedeutet, dass neben dem Namen des Kommentierenden ein kleines Symbol erscheint. Dieses Symbol richtet sich einzig und allein nach der Anzahl der bisher abgegebenen Kommentare. Das soll auch die Einordnung eines Kommentars für andere User etwas erleichtern.

Die Stufen sind dabei wie folgt unterteilt:

Unter 10 Kommentare = Status: Frischling 👋

Über 10 Kommentare = Status: Anwärter 🪴

Über 30 Kommentare = Status: Glücksritter 🍀

Über 50 Kommentare = Status: Stammgast ☀️

Über 100 Kommentare = Status: Dauergast 🌟

Über 150 Kommentare = Status: Ordensträger 1. Grades 🏅

Über 250 Kommentare = Status: Ordensträger 2. Grades 🎖

Über 350 Kommentare = Status: Familienmitglied 🏆

Aus Gründen des Datenschutzes werden dafür nur Daten ausgewertet, die beim Kommentieren angegeben werden. In diesem Fall schlicht die Anzahl der Kommentare unter einer E-Mail-Adresse. Wer also irgendwann mit einer neuen E-Mail-Adresse kommentiert, fängt wieder bei Stufe 1 an.

Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, sind diese wie üblich in den Kommentaren perfekt platziert. Danke fürs Lesen und Unterstützen! Bis dahin ✌️

