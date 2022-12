ING Bargeld: 5 Euro geschenkt

Die ING Deutschland ist kürzlich mit einem neuen Service für das Girokonto gestartet. Mit „ING Bargeld“ haben Kunden die Möglichkeit, Ein- und Auszahlungen auf dem Girokonto auch bei über 12.000 teilnehmenden Einzelhandelspartnern in Deutschland vorzunehmen. Den Service möchte die ING mit einem Bonus pushen.

Wer ING Bargeld bis zum 15. Februar 2023 zweimal zum Auszahlen nutzt, erhält von der ING 5 Euro geschenkt (steuerfrei). Zur Aktion heißt es:

Aktivieren Sie ING Bargeld in den Einstellungen der App Banking to go und lassen Sie sich einfach mindestens 2 x Bargeld (ab 10 Euro) bis zum 15. Februar 2023 bei teilnehmenden Handelspartnern auszahlen. Die 5 Euro überweisen wir auf Ihr Girokonto.

Zu den Einzelhändlern, bei denen ING Bargeld genutzt werde kann, gehören unter anderem viele Filialen von Rewe, Rossmann, Penny, dm drogerie Markt und toom Baumarkt. In Kooperation mit dem Berliner Unternehmen viafintech, Teil der Zahlungsplattform Paysafe, können die Kunden so ohne Einkauf und ohne girocard Bargeld im Einzelhandel abheben und auch einzahlen.

ING Bargeld über die „Banking to Go“-App nutzen

Die Summe der Bargeldein- und -auszahlungen beträgt maximal 999,99 Euro innerhalb von 24 Stunden. Bei Auszahlungen sind pro Transkation jeweils Beträge von zehn bis 300 Euro möglich. Bei Einzahlungen 50 bis 999,99 Euro. Auszahlungen sind kostenlos. Bei Einzahlungen wird eine Gebühr von 1,5 % des Einzahlungsbetrags an die Bank fällig.

Um den Service nutzen zu können, wird nur ein Girokonto sowie die Banking to Go App benötigt. In der App wird die Funktion „ING Bargeld“ sowie die Einzahl- oder Auszahlfunktion ausgewählt. Nach Eingabe des gewünschten Betrags wird die Transaktion in der Banking to Go App autorisiert. Auf dem Smartphone-Display wird dann ein Barcode angezeigt, der an der Ladenkasse gescannt wird.

Bei Auszahlung erhält der Kunde den Betrag direkt an der Ladenkasse. Bei der Einzahlung wird der Betrag dem Kassenpersonal übergeben. Der eingezahlte oder ausgezahlte Betrag wird dann „sofort“ auf dem Konto berücksichtigt und es erfolgt eine Benachrichtigung über die Banking to Go App per Push-Nachricht.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

-->