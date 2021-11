ING: Internetbanking am Wochenende 8 Stunden offline

Die ING Deutschland wird am anstehenden Wochenende Wartungsarbeiten durchführen. Beeinträchtigt davon werden das Internetbanking und das Banking über die App sein.

In der Nacht vom 6. November zum 7. November 2021 führt die Bank ING planmäßige Wartungsarbeiten an ihren Systemen durch. Das Internetbanking und Banking über die App stehen aus diesem Grund in der Zeit von 23:00 Uhr bis ca. 7:00 Uhr nicht zur Verfügung. Zu den Gründen für die Wartungsarbeiten heißt es:

Damit sich unsere über 9 Millionen Kunden immer auf ihr Internetbanking und die App Banking to go verlassen können, stellen wir die Technik regelmäßig auf den Prüfstand und entwickeln neue Funktionen. So kümmern wir uns dieses Wochenende darum unsere Datenbanken auf den neusten Stand zu bringen. Dies tun wir, damit wir auch zukünftig Ihre Datensicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleisten zu können und weiterhin auf dem neusten Stand der Technik sind.

Die Anpassungen finden also in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt, um laut ING die Auswirkungen für die Kunden minimal zu halten. Danach sollten alle Services wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen.

Das Bezahlen mit Karte oder Smartphone (Apple Pay bzw. Google Pay) ist auch während der Wartungsarbeiten weiterhin möglich.

