Instagram Lite: Neue Version geplant

Facebook hat Instagram Lite aus den Stores entfernt, in denen die Lite-Version der App bisher verfügbar war. Instagram Lite wurde im Sommer 2018 veröffentlicht und war nie in Deutschland verfügbar, konnte aber zum Beispiel als APK-Datei auch so heruntergeladen und genutzt werden, falls man das wollte.

Nun wurde die aktuelle Version von Instagram Lite eingestellt, wobei eigentlich von Anfang an klar war, dass es sich um einen Test handelt. Facebook hat diese App nun aber tatsächlich fast zwei Jahre lang getestet. Gegenüber TechCrunch hat man nun bestätigt, dass die aktuelle Version eingestellt wurde.

Es heißt, dass eine neue Version in Entwicklung sei, bei der man das umsetzen möchte, was man mit Instagram Lite gelernt hat. Mal schauen, ob wir diese App dann auch international sehen werden, oder ob der Fokus erneut auf Ländern wie Mexiko, Kenia oder Peru liegen wird – wir werden das beobachten.

