Intel würde gerne für Apple-Chips produzieren

Apple gab 2020 bekannt, dass man sich von den Intel-Chips trennt und von nun an auf die M-Chips mit ARM-Architektur in den Macs setzt. Dieser Plan soll innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden, Intel ist dann also ab 2022 komplett raus.

Doch Intel kämpft darum, dass Apple ein Partner bleibt, denn Pat Gelsinger (Chef von Intel) hat verraten, dass man gerne Chips für Apple produzieren würde. Apple sei zu abhängig von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Diese Aussage kommt dann doch ein bisschen überraschend, denn Intel hat erst vor wenigen Tagen eine große Anti-Apple-Kampagne gestartet. Doch das sei laut Pat Gelsinger nur „kompetitiver Spaß“. Mag sein, aber es ist vielleicht auch nicht die beste Kampagne, um einen Partner wie Apple wieder von sich zu überzeugen.

Apple is a customer, and I hope to make them a big foundry customer because today they’re wholly dependent on Taiwan Semiconductor. We want to present great options for them to leverage our foundry services, as well, just like we’re working with Qualcomm and Microsoft to leverage our foundry. We’re going to be delivering great technology, some things that can’t be done anywhere else in the world.