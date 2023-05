iOS 17: Apple macht das iPhone zum interaktiven Smart-Home-Display

Laut Mark Gurman von Bloomberg wird die aktualisierte Oberfläche des Sperrbildschirms in iOS 17 das iPhone in ein „Smart Home Display“ verwandeln.

Wenn das iPhone nicht im horizontalen Modus verwendet wird, zeigt es demnach Informationen wie Kalendereinträge, Wetterdaten, Benachrichtigungen und mehr an und dient so als Steuer- und Datenzentrale für zu Hause.

Wird das iPhone beispielsweise mit einer MagSafe-Ladestation in horizontaler Position verbunden, erscheint die Smart-Home-Oberfläche, ähnlich wie bei Geräten wie dem Echo Show oder dem Nest Hub.

Diese Funktion baut laut Bericht auf den Widget-Optionen auf, die Apple bereits in iOS 16 für den Sperrbildschirm eingeführt hat.

Auch für das iPad arbeitet Apple an einer horizontalen Benutzeroberfläche, die aber gegebenenfalls nicht in iOS 17 eingeführt wird. Zudem soll Apple angeblich an einem kostengünstigen Tablet arbeiten, das magnetisch an Wänden befestigt werden kann und als Smart-Home-Hub dient.

