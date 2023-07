iPhone 15 Pro: Plant Apple doch eine ganz andere Farbe?

Das Apple iPhone 15 Pro soll eine überarbeitete Optik mit einem Rahmen aus Titan bekommen und wird wohl in Silber, in Schwarz und in Grau (Titan, ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra) auf den Markt kommen. Und welches ist die vierte Farbe?

In der Regel gibt es neben den „normalen“ und eher „langweiligen“ Farben immer eine Farbe, die Apple nur in diesem Jahr anbietet. Wir haben im Februar und vor ein paar Tagen gehört, dass Apple für 2023 ein dunkles Rot beim Pro-Modell plant:

Doch laut MacRumors sei das gar nicht der Fall, jedenfalls nicht für den Launch im Herbst. Apple soll wieder ein dunkles Blau geplant haben, welches ähnlich wie beim iPhone 12 Pro aussieht, aber wohl noch mit einem dunklen Grauton daher kommt:

Das ist natürlich nur ein Mockup, aber es ist das erste Mal, dass wir von einem Blau beim Apple iPhone 15 Pro hören. Ich fand das Blau des iPhone 12 Pro den bisher besten Farbton, das könnte ich mit mir einem dunklen Graustich sehr gut vorstellen.

Apple iPhone 15 Pro: Was stimmt denn jetzt?

Warten wir aber mal die kommenden Wochen ab, denn die Quelle vom Februar ist auch nicht schlecht gewesen. Was ich mir noch vorstellen könnte: Apple wollte mal ein Rot bringen, das sah aber vielleicht nicht wie erwartet aus, daher kommt Blau.

Eine weitere Option wäre, dass wir im Frühjahr 2024 eine weitere Farbe bekommen, denn diese gab es zwar in diesem Jahr nicht, in den Jahren davor aber schon. Es ist schwer zu sagen, was jetzt stimmt, bei diesen Quellen habe ich keine Tendenz. Da gilt es also weitere Gerüchte und Meldungen in den nächsten Tagen abzuwarten.

