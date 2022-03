Isle of the Dead: Und noch ein Walking Dead Spinoff

The Walking Dead endet in diesem Jahr, aber AMC hat dafür gesorgt, dass man die Kuh noch eine Weile melken kann. Es gab bereits einige Ableger (Spinoffs), aber es wird laut Deadline noch ein neues geben: Isle of the Dead soll 2023 kommen.

Zum Start hat man zunächst nur 6 Folgen bestellt, man will also vermutlich erst schauen, ob das gut ankommt. Eli Jorné produziert die neue Serie, die sich dann um Lauren Cohan (Maggie) und Jeffrey Dean Morgan (Negan) drehen soll.

-->

Es handelt sich also um eine neue „The Walking Dead“-Serie, welche mit bekannten Gesichtern daher kommt, die Zuschauer anlocken sollen. Bei mir ist die Luft ja seit einer Weile raus, ich verfolge aber auch The Walking Dead selbst nicht mehr.

God of War könnte bei Amazon Prime Video als Serie kommen Sony hat vor ein paar Tagen bestätigt, dass man insgesamt 9 Serien und Filme rund um die PlayStation-Marken geplant hat. Bisher kennen wir nur 3 geplante Inhalte, viele Medien wie wir haben also überlegt, was da noch so geplant sein…8. März 2022 JETZT LESEN →

-->