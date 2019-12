ja! mobil iOS-App veröffentlicht

Wir hatten euch bereits darüber informiert, dass die seit dem 5. Dezember verfügbare Android-App von ja! mobil dieser Tage die automatische Aufladung erhalten hat. Heute gibt es den Hinweis auf die iOS-App.

Ganz frisch steht auch die iOS-Ausgabe von ja! Mobil im App Store zur Verfügung. Berichtet hat darüber auch in diesem Fall noch niemand, dennoch erachte ich das für erwähnenswert.

Nicht nur, weil ich die Apps, die aus der Feder von Congstar stammen, gelungen finde, sondern auch, weil mir die Tarife von Ja! mobil bzw. Penny mobil zusagen. Meine Erfahrungen damit hatte ich bereits verbloggt.

Wer Interesse an der ja! mobil iOS-App hat, darf die frühe Version also nach Belieben testen. Die iOS-Ausgabe der App von Penny mobil lässt leider noch auf sich warten, dürfte aber ebenfalls in Kürze zur Verfügung stehen.

Die ja!-mobil-App bietet folgende Funktionen:

Anzeige des aktuellen Prepaid-Guthabens

Anzeige des aktuellen Datenverbrauchs

Prepaid-Guthaben aufladen (per Cash Code oder automatisch)

Tarifwechsel durchführen

Optionen buchen, wechseln und kündigen

Kundendaten einsehen und ändern

Legitimations-PIN einsehen und ändern

