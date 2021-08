Jabra Elite 3: Das ist der neue In-Ear-Kopfhörer

Jabra plant wohl eine neue Generation des In-Ear-Kopfhörers und nach dem 65t, 75t und 85t folgt nun der Jabra Elite 3. Den Zusatz „Elite“ gab es vorher schon, man hat sich aber anscheinend jetzt gegen ein „95t“ am Ende entschieden.

Müsste es dann nicht eigentlich der Jabra Elite 4 sein, denn es gab ja vorher drei Elite-Modelle (65t, 75t und 85t)? Vielleicht hat man eine Generation vergessen, aber wir wissen es nicht, da diese Informationen noch nicht offiziell sind.

Jabra Elite 3: Das sind die Details

So wie es aussieht will Jabra vor allem beim Preis punkten, denn es ist von 79 Dollar die Rede. Das Produkt wurde aber auch schon in einem US-Shop entdeckt, wo es für 119 Dollar gelistet war. Ich rechne also mit ca. 150 Euro in Deutschland.

Wir bekommen wohl 7 Stunden Akkulaufzeit, mit Case dann bis zu 24 Stunden (ich gehe davon aus, dass es Qi besitzt), es gibt Support für aptX, Bluetooth 5.2 und Google Fast Pair zum schnellen Koppeln mit Android ist auch vorhanden.

Ich war in der Vergangenheit ein großer Jabra-Fan und habe den 75t lange Zeit im Sport genutzt. Mit dem 85t war ich dann nicht zufrieden und mittlerweile bin ich mit Sony unterwegs. Mal schauen, ob mir Jabra im Herbst zurückholen kann.

Was mich ein bisschen wundert: Jabra hat letztes Jahr erstmals ANC hinzugefügt und bei älteren Modellen nachgereicht. Das wird hier nicht erwähnt. Ein Kopfhörer ohne ANC wäre schade, aber vielleicht kommt ja noch eine ANC-Version?

PS: Es gibt auch noch eine IP55-Zertifizierung und, für mich ganz wichtig, das habe ich bisher vermisst: Man kann jetzt wohl beide Kopfhörer einzeln nutzen. Bisher war die rechte Seite die Basis und die linke Seite funktionierte nur parallel dazu.

Jabra Elite 3

79 USD pic.twitter.com/8RqiNjC652 — Snoopy (@_snoopytech_) August 16, 2021

