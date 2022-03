James Bond, Rocky und mehr: MGM ist jetzt Teil von Amazon Prime Video

Diese Woche gab es grünes Licht von der EU-Kommission und heute hat Amazon offiziell bekannt gegeben, dass der Deal mit MGM durch ist. Das Studio und dessen Inhalte gehören jetzt zu Amazon Prime Video. Viele Details gab es aber noch nicht.

Wie und wann werden die Inhalte bei Amazon Prime Video erscheinen? Wird man überhaupt aktuelle und teure Kinofilme direkt anbieten? Geht man den Weg von Disney mit VIP-Ticket für bestimmte Filme? Diese Fragen stehen alle noch aus.

Amazon hat nur betont, dass man Prime Video damit stärken möchte, was am Ende mehr Prime-Kunden anlocken soll. Ich gehe also davon aus, dass wir bald viele MGM-Inhalte im Abo sehen werden, vielleicht ja auch alle Filme der Bond-Reihe.

Amazon und MGM gaben bekannt, dass MGM sich Prime Video und Amazon Studios angeschlossen hat. Das traditionsreiche, fast hundert Jahre alte Studio – mit mehr als 4.000 Filmtiteln, 17.000 TV-Episoden, 180 Academy Awards und 100 Emmy Awards – wird die Arbeit von Prime Video und Amazon Studios bei der Bereitstellung eines vielfältigen Unterhaltungsangebots für Kunden ergänzen.

