„Jetzt Energiepauschale sichern“: Neue Phishing-Versuche im Umlauf

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt mal wieder vor aktuellen Phishing-Versuchen im Namen der Sparkasse.

Demnach nutzen Kriminelle aktuell „die durch den Ukraine-Krieg entstandene Energiekosten-Explosion“ aus. Die E-Mails, die im Umlauf sind, haben in den Betreffzeilen Sätze wie „Jetzt Energiepauschale sichern!“ oder „Wir überweisen die Energiepauschale“ oder „Bereit für Ihren Energiebonus?“ stehen.

Das sind ganz klar Phishing-Versuche, denn zum Abruf der versprochenen Leistungen sollen persönliche Daten hinterlegt werden. Fälschungen von E-Mails und Webseiten sehen immer professioneller aus. Hier findet ihr einige Hinweise, wie man solche E-Mail identifizieren kann.

Natürlich sollte man solch eine Aufforderung ignorieren und unbeantwortet in den Spamordner verfrachten. Viele E-Mail-Dienste erkennen inzwischen solche E-Mails automatisch als Spam. Wer auf Nummer sicher gehen will, öffnet generell keine Links zu Banken o. ä. aus E-Mails heraus, sondern surft diese stets direkt an.

Vorsicht vor neuem #Phishing-Versuch❗

