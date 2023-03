Jetzt wird’s grün: Kaufland und FairCup setzen Zeichen für Nachhaltigkeit im Einzelhandel

Kaufland kooperiert mit dem Start-up „FairCup“, um Kunden an allen Bedientheken die Möglichkeit zu bieten, ihre Einkäufe in Mehrwegbechern zu verpacken und so Plastikmüll zu reduzieren.

Die Kunden können die Behälter mit Deckel gegen ein Pfand von 1,50 Euro ausleihen und später an den Leergutautomaten zurückgeben, wo sie wieder in den Mehrwegkreislauf von FairCup gelangen. Ziel der Kooperation sei es laut Kaufland, den Kunden zu zeigen, dass Verpackungssparen im Alltag einfach sein kann.

Mehrwegbecher wird gespült oder recycelt

Der Mehrwegbecher kann „bis zu tausendmal“ gespült und wiederverwendet werden. Gleiches gilt für die Deckel, die zudem für alle Bechergrößen geeignet sind. Da die Becher unbedruckt sind, können sie anschließend zu Granulat zerkleinert und vollständig recycelt werden.

Kaufland setzt bereits seit Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung von Plastik um, darunter die Möglichkeit für Kunden, sich an den Bedientheken ihre eigenen Behälter zu befüllen, sowie zahlreiche Mehrwegangebote als Alternative zu herkömmlichen Verpackungen.

