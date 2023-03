Lidl stellt Spendenboxen dauerhaft auf

Ab sofort stellt der Discounter Lidl deutschlandweit Spendenboxen für die Tafeln in Deutschland in seinen Filialen zur Verfügung.

Lidl-Kunden können „langhaltbare“ Lebensmittelspenden und Haushaltsartikel, die sie zuvor in der Filiale erworben haben, in die Spendenboxen legen und damit an die Tafeln spenden. Für Lidl ist dies eine weitere dauerhafte Maßnahme im Rahmen des Tafel-Engagements.

Die neue Möglichkeit haben Lidl-Kunden ab sofort in „den meisten“ der rund 3.200 deutschen Lidl-Filialen. Mit der Spendenbox können dringend benötigte Waren wie Konserven, Trockenprodukte oder Haushaltswaren gespendet werden.

Die regional ansässige Tafel holt die Ware aus den Spendenboxen in regelmäßigen Abständen ab und verteilt diese an Bedürftige.

Bereits seit 15 Jahren besteht die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lidl und den Tafeln in Deutschland. Das kontinuierliche Tafel-Engagement von Lidl beinhaltet unter anderem diverse Lebensmittelabgaben, die Lidl-Pfandspende mit bereits 27 Millionen Euro und Spenden an den Zukunftsfonds der Tafel Deutschland. Zuletzt hat Lidl die Kooperation im Bereich der Lebensmittelabgaben auch auf alle deutschen Fruchthöfe erweitert, welche die Lidl-Filialen mit frischem Obst und Gemüse beliefern.

