Joyn Community: Streaming-Plattform startet Bereich für Service, News und mehr

Kurze Information für alle User des Streaming-Anbieters Joyn. Aktuell ist mit der Joyn Community ein Bereich für Service, News und mehr gestartet.

Joyn hat aktuell seine Community komplett überarbeitet und launcht einen neuen, optimierten Community-Bereich zum Austausch, für Interaktion und „zum Stöbern“. Unter community.joyn.de finden Interessierte ab sofort regelmäßige News der Streaming-Plattform, Hinweise zu kommenden Highlights und FAQs.

-->

Auch gibt es dort die Möglichkeit, eigene Beiträge zu erstellen, Themen zu verfolgen und zu kommentieren und mit Joyn und anderen Community-Mitgliedern in Kontakt zu treten.

Joyn ermöglicht es allen Neukunden den ersten Monat das Premium-Angebot Joyn PLUS+ kostenfrei zu testen. Dieses Paket bietet mehr als 60 Live-TV-Sender in HD, sechs zusätzliche Pay-TV-Sender, lokale Originals, exklusive Serien und eine Auswahl an Filmen. Nach der Gratis-Phase kostet Joyn PLUS+ 6,99 Euro pro Monat.

Marvel Studios: Avengers-Film wird irgendwann wieder kommen Wie geht es mit den Avengers nach dem großen Finale von 2019 weiter? Wie sieht die Zukunft nach Endgame aus? Fragen, die sich viele Marvel-Fans stellen. Und seit ein paar Monaten ist klar: Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU)…13. Januar 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->