Es ist entschieden: Das Jugendwort des Jahres 2021 ist „cringe“. Damit beschreibt der Sieger immerhin die ganze Wahl des Wortes ziemlich treffend.

Mit dem 2008 ins Leben gerufenen Wettbewerb „Jugendwort des Jahres“ möchte Langenscheidt den „kreativen und originellen Umgang“ von Jugendlichen mit Alltagssprache aufzeigen. Mittlerweile könnte man aber den Eindruck bekommen, dass innerhalb des Wettbewerbs vor allem Worte zur Auswahl stehen, die Klischee-mäßig der Jugend zugeordnet werden, im allgemeinen Sprachgebrauch aber gar nicht so häufig zu finden sind.

In diesem Jahr ist also nun „cringe“ mit 42 % Mehrheit das Jugendwort des Jahres geworden, wie der Langenscheidt-Verlag am heutigen Morgen mitgeteilt hat. Der Begriff im Kern beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes.

Cringe drückt ein Gefühl des Fremdschämens aus und kann auch als Adjektiv Gebrauch finden.So kann es zum Beispiel „cringe” oder „cringy” sein, wenn Erwachsene, beim Versuch cool zu wirken, Jugendsprache verwenden. „Cringe” kann aber auch ein Ausruf des Unbehagens sein und wird oft verwendet,wenn eine Situation peinlich ist. Auch in den Social Media Kommentarspalten findet man den Ausdruck unter „cringeworthy” Content.

Nach Angaben des Verlages haben sich in diesem Jahr etwa 1,2 Millionen Jugendliche an der Abstimmung beteiligt. Im Finale der Abstimmung standen neben „cringe“ auch die Worte „sheesh“ und „sus“.

Im vergangenen Jahr war das Siegerwort übrigens „lost“. Bei Wikipedia gibt es eine Liste aller Sieger, falls sich jemand dafür interessieren sollte.

