Jurassic World Dominion: Der Trailer ist da

In diesem Sommer soll es zum epischen Abschluss der Jurassic-Ära kommen, in dem sich zum ersten Mal zwei Generationen vereinen.

Dann sind nämlich Chris Pratt und Bryce Dallas Howard zusammen mit Oscar-Preisträgerin Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill in Jurassic World Dominion zu sehen. Heute nun wurde der offizielle Trailer zu Jurassic World Dominion (zu Deutsch: Jurassic World: Ein neues Zeitalter) veröffentlicht. Es handelt sich um den sechsten Streifen innerhalb der Jurassic-Park-Filmreihe und um die Fortsetzung von „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ (2018).

Worum geht es? „Dominion spielt vier Jahre nach der Zerstörung von Isla Nublar. Dinosaurier leben und jagen jetzt überall auf der Welt zusammen mit Menschen. Dieses zerbrechliche Gleichgewicht wird die Zukunft neu gestalten und ein für alle Mal entscheiden, ob die Menschen die Spitzenprädatoren auf einem Planeten bleiben werden, den sie inzwischen mit den furchterregendsten Kreaturen der Geschichte teilen.“

Jurassic World Dominion Trailer

Zu den neuen Darstellern des Films gehören DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), der für den Emmy nominierte Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) und Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Zu den wiederkehrenden Darstellern des Films gehören BD Wong als Dr. Henry Wu, Justice Smith als Franklin Webb, Daniella Pineda als Dr. Zia Rodriguez und Omar Sy als Barry Sembenè.

