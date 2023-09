Kabellos Laden: Belkin zeigt erste Qi2-Produkte

Zum Start ins neue Jahr gab es eine kleine Überraschung, denn Qi2 wurde als neuer Standard für kabelloses Laden angekündigt. Dann wurde es ruhig und wir haben nur erfahren, dass es „später in diesem Jahr“ mehr Details dazu geben soll.

Das Wireless Power Consortium (WPC) hat sich bisher noch nicht geäußert, aber Belkin hat im Rahmen der IFA die ersten zwei Produkte vorgestellt. Einmal das neue BoostCharge Pro und dann noch ein normales BoostCharge mit Pad und Ständer.

Die Pro-Version kommt „im Laufe des Jahres“ und das Pad mit Ständer erst Anfang 2024, Preise haben wir noch keine. Normale Qi-Geräte kann man mit 5 Watt laden und Qi2-Geräte halten magnetisch und können mit bis zu 15 Watt geladen werden.

Qi2 scheint am Ende also einfach nur MagSafe von Apple zu sein, was ja auch WPC auch die Basis ist, man nennt es hier aber „Magnetic Power Profile“. Produkte mit Qi2 gibt es bisher noch keine, mal schauen, wann die Android-Hersteller einsteigen.

Erste Belkin-Produkte mit Qi2

BoostCharge Pro kabelloses 3-in-1-Ladepad mit Qi2: Dieses kabellose 3-in-1-Ladegerät1 nutzt den neuen Qi2-Standard und ermöglicht eine perfekte Platzierung Qi2-fähiger Geräte zum schnelleren Laden mit 15 Watt. Es kann auch zum Laden Qi-fähiger Geräte mit 5 Watt verwendet werden, z. B. für die Belkin SoundForm In-Ear-Kopfhörer. Am USB-C-Anschluss lässt sich ein Dongle einstecken, um neuere Modelle der Apple Watch schnell aufzuladen. Dieses Pad ist mit MagSafe kompatibel und hat eine schlanke, kompakte Form, sodass es leicht verstaut werden kann.

BoostCharge kabelloses Qi2-Ladegerät mit Pad und Ständer: Das Qi2-Ladegerät mit Pad und Ständer ist die ultimative Lösung zum schnellen Laden auf der Arbeit, zu Hause und unterwegs. Das mit MagSafe kompatible Modell lässt sich sowohl als Pad als auch als Ständer nutzen. Das bedeutet, dass ein Gerät auch während des Ladens für FaceTime, zum Telefonieren und Streamen von Medien genutzt werden kann. Da es nicht nur vielseitig einsetzbar und zuverlässig, sondern auch kompakt und leicht einzuklappen ist, eignet es sich perfekt für Reisen.

