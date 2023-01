Kabelloses Laden: Qi2 kommt 2023 und nutzt Apple MagSafe als Basis

Das Wireless Power Consortium (WPC) hat im Rahmen der CES 2023 bekannt gegeben, dass wir noch in diesem Jahr Qi2 sehen werden. Qi ist ein Standard für kabelloses Laden und diesen möchte man jetzt verbessern und weiterentwickeln.

Qi2: Magnetisch, besser und schneller

Eine große Neuerung ist das „Magnetic Power Profile“, welches dafür sorgt, dass die Geräte optimal auf den Ladegeräten liegen und magnetisch halten. Basis ist laut WPC der MagSafe-Standard von Apple, die bekanntlich auch Teil des WPC sind.

Qi2 wird Qi ersetzen und wurde so optimiert, dass auch Geräte geladen werden können, die nicht optimal und flach aufliegen. Einige Geräte können in Zukunft schneller geladen werden, so das WPC, allerdings gibt es keine konkreten Angaben.

Qi2: Optimiert für weniger Energieverlust

Ziel dieser Optimierungen ist auch, dass weniger Energie beim Laden verloren geht, denn das ist beim kabellosen Laden nicht optimal. Die ersten Geräte mit Qi2 sollen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kommen und ich wette, dass das Apple iPhone 15 (Pro) den Anfang macht. Weitere Details soll es „später in diesem Jahr“ geben.

Ein wirklich interessanter Schritt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Finde ich aber gut, denn ich mag MagSafe mittlerweile und wenn ein magnetischer Kreis bei allen Ladeplatten zum Standard wird, ist das gut. Mal schauen, ob wir in diesem Jahr schon Android-Smartphones mit dem neuen „Magnetic Power Profile“ sehen werden.

Ich hoffe auch, dass Qi2 dann auch endlich das Ende von proprietären Standards bei Smartwatches ist und man eine Apple Watch, eine Samsung Galaxy Watch und eine Google Pixel Watch in Zukunft alle auf einer Qi2-Ladeplatte laden kann.

