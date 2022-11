Kaleidoscope: Neue Netflix-Serie für 2023 verfolgt einen spannenden Ansatz

Am 1. Januar wird Netflix eine neue Serie namens „Kaleidoscope“ veröffentlichen. Es ist eine Serie, in der es um einen Raub geht und in der Giancarlo Esposito die Hauptrolle übernimmt. Diese Netflix-Serie bringt aber eine Besonderheit mit.

Netflix: Folgen haben keine feste Reihenfolge

Ihr könnt die Folgen von Kaleidoscope in beliebiger Reihenfolge schauen und die Geschichte dennoch verstehen. Jede Folge trägt den Namen einer Farbe, nur bei einer Folge habt ihr keine andere Wahl: Weiß ist das Finale und folgt am Schluss.

Gelb: 6 Wochen vor dem Raub

Grün: 7 Jahre vor dem Raub

Blau: 5 Tage vor dem Raub

Lila: 24 Jahre vor dem Raub

Orange: 3 Wochen vor dem Raub

Rot: Der Morgen vor dem Raub

Pink: 6 Monate nach dem Raub

Weiß: Der Raub (Finale)

Einige werden also 24 Jahre vor dem Raub starten, andere mit der Folge, die 6 Monate nach dem Raub spielt und andere am Morgen des Raubs. Ein interessanter Ansatz, denn so wird jeder Zuschauer die Geschichte ein bisschen anders erleben.

Netflix verfolgte so einen Ansatz bereits bei Arrested Development im Jahr 2013, aber bei einer Comedy-Serie ist das natürlich viel leichter. Kaleidoscope hat mein Interesse geweckt, diese Serie landet definitiv auf der Netflix-Watchlist für 2023.

