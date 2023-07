Kassenloses Shopping der Zukunft: Bahn startet 24/7-ServiceStore

Im Berliner Ostbahnhof können Reisende und Besucher seit dieser Woche rund um die Uhr im neuen 24/7 ServiceStore einkaufen.

Der kassenlose Shop für Reisebedarf ermöglicht es den Kunden, Produkte auszuwählen und das Geschäft ohne Kasse zu verlassen. Der Zugang erfolgt über eine App, über die auch der Einkauf abgerechnet wird.

Der kassenlose Einkauf funktioniert über eine Registrierung der Kunden in der 24/7 ServiceStore App. Über einen QR-Code gelangt er in den Store und kann nach dem Pick&Go-Prinzip die gewünschten Produkte auswählen und den Store verlassen. Die App berechnet automatisch den Einkaufsbetrag und erstellt eine Rechnung. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und moderner Kameratechnologie ermöglicht laut Bahn diesen Ablauf. Der 24/7 ServiceStore bietet eine Auswahl von rund 400 Artikeln, darunter Kaffeespezialitäten, Snacks und Tabakwaren.

Die Deutsche Bahn arbeitet hier mit dem Franchisepartner SSP Deutschland zusammen und sieht dieses Konzept als zukunftsweisend an. Nach einem Testlauf am Bahnhof Ahrensburg wurde der ServiceStore 2.0 entwickelt, der nun erstmals am Ostbahnhof umgesetzt wird.

-->