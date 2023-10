Kaufland Preissenkung: Veggi wird genauso günstig wie tierische Produkte

Lidl hat es vorgemacht und das ebenfalls zur Schwarz-Gruppe gehörige Kaufland zieht nach: Das Unternehmen reduziert ab sofort über 90 Veggi-Produkte und gleicht sie damit an das Preisniveau der entsprechenden Artikel tierischen Ursprungs an.

Kaufland senkt die Preise für über 90 vegane und vegetarische Produkte seiner Eigenmarke „K-take it veggie“. Ziel der Preissenkungsaktion ist es, die Preise dieser Ersatzprodukte für tierische Produkte anzugleichen, um Veganern und Vegetariern preislich attraktive Alternativen zu bieten, so das Unternehmen.

Bisher waren Veggi-Alternativprodukte im Lebensmitteleinzelhandel oft deutlich teurer als tierische Vergleichsprodukte. Ein Beispiel für die Preissenkung ist der Sojajoghurt, der von 1,39 Euro auf 0,85 Euro gesenkt wird.

Vegane Ernährung gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung, fast jeder fünfte Deutsche ernährt sich zumindest gelegentlich vegan. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bietet Kaufland nach eigenen Angaben über 1.300 vegane und vegetarische Produkte „zu erschwinglichen Preisen“ an, darunter Ersatzprodukte für Fleisch, Wurst, Käse und Milch. Kaufland startete das vegane Sortiment vor sieben Jahren mit der Eigenmarke K-take it veggie und will es weiter ausbauen.

