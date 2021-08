Kaufland testet Unverpackt-Stationen

Kaufland testet seit Kurzem Unverpackt-Stationen, an denen sich Kunden Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Linsen oder Trockenfrüchte in „Bio-Qualität“ selbst abfüllen können.

Durch das Angebot unverpackter Ware soll laut Kaufland sowohl Plastik als auch die Verschwendung von Lebensmitteln in Privathaushalten reduziert werden. Bei erfolgreichem Testverlauf soll das Konzept als „marktindividueller Sortimentsbaustein“ in allen Ländern, in denen Kaufland vertreten ist, an den Start gehen – zumindest wenn es die jeweilige Marktbeschaffenheit zulässt.

Zum Unverpackt-Sortiment bei Kaufland gehören rund 40 Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln, Bulgur und Quinoa, aber auch schokolierte Nüsse, Trockenfrüchte oder Müsli.

Die Kunden können die Lebensmittel in eigens mitgebrachte sowie vor Ort angebotene Gefäße abfüllen. Für den Test wurde ein gesondertes Hygienekonzept entwickelt. Alle Artikel werden beispielsweise nur über Dispenser angeboten, sodass kein direkter Lebensmittelkontakt stattfindet.

Ihr wollt euch das Ganze selbst mal anschauen? Der Test findet in den Kaufland-Märkten in Pfungstadt und Steinheim statt. Um die Kunden zusätzlich auf die Stationen aufmerksam zu machen, wird der Test von entsprechenden Werbemaßnahmen vor Ort begleitet. Lieferant der Lebensmittel ist das Unternehmen „Eco Terra“.

