Kia EV6 GT: Preis für die Performance-Version steht fest

Kia hat heute den Konfigurator für den Kia EV6 GT geöffnet und verraten, dass die Performance-Version bei 69.990 Euro startet. Sehr viel Geld für einen Kia, aber es gibt mit 430 kW (585 PS, verteilt auf zwei Elektromotoren) auch ordentlich Power.

Die 100 km/h erreicht ihr in 3,5 Sekunden und außerdem ist erst bei 260 km/h Schluss. Es dürfte aber niemanden überraschen, dass der Kia EV6 GT mit 424 Kilometern nicht die reichweitenstärkste Version ist (die kommt auf 528 Kilometer).

-->

Optisch hat man nicht viel verändert, es gibt aber einen speziellen Frontstoßfänger, einen GT-Stoßfänger und einen „Diffusor ein Erkennungszeichen des Sportlers“. Und es gibt einen „virtuellen Motorsound“, der für mehr Fahrspaß sorgen kann.

Wer möchte, der kann den Kia EV6 GT jetzt bei Kia konfigurieren (auf den roten EV6 am Ende klicken, der GT-Zusatz fehlt noch). Die Produktion läuft im September an und erste Kunden in Deutschland werden laut Kia noch in diesem Jahr versorgt.

So sieht der Smart #1 von Brabus aus Der Smart #1 wurde als Neuanfang der Marke im April vorgestellt und da hat man schon angedeutet, dass es nicht bei 200 kW (272 PS) bleibt und wir 2022 noch mehr Power bekommen. Kurz danach war von einer Brabus-Version die…16. August 2022 JETZT LESEN →

-->