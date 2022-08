Der Smart #1 wurde als Neuanfang der Marke im April vorgestellt und da hat man schon angedeutet, dass es nicht bei 200 kW (272 PS) bleibt und wir 2022 noch mehr Power bekommen. Kurz danach war von einer Brabus-Version die Rede.

Diese soll mit 299 kW (406 PS) ausgestattet sein und obwohl wir die finalen Daten erst am 26. August auf einer Auto-Messe in China bekommen, so hat man schon heute die ersten Bilder veröffentlicht. So sieht der Smart #1 von Brabus aus.

Auch diese Version wird in China entwickelt und gebaut und dürfte uns früher oder später in Deutschland erreichen. Bisher gibt es aber weder Datum noch Preis. Ich gehe von über 40.000 Euro aus, immerhin dürfte die Basis fast so viel kosten.

Doch wie gesagt, weitere Details wie Reichweite, andere Eckdaten und mehr will man erst kommende Woche nennen. Heute geht es nur um das Design. Ich bin mir beim Smart #1 allgemein noch unsicher. Muss man sich mal in echt anschauen.

