Kia Flex kommt nach Deutschland: Das Auto im Abo buchen

Kia möchte die Lücke zwischen Kurzzeitmiete und Leasing schließen und hat sich mit der Fleetpool Group zusammengetan. Gemeinsam hat man das Abo „Kia Flex“ entwickelt, bei dem man sich ein Auto aus der Flotte suchen und das buchen kann.

Kunden können zwischen 6, 12 oder 18 Monaten Abo-Laufzeit wählen und man spricht von einer „breiten Kia-Palette inklusive Elektromodellen“. Konkrete Details zu den jeweiligen Modellen und Preisen gibt es im Dezember, da ist Startschuss.

Das Abo-Modell wird immer beliebter bei den Automobilherstellern und Kia will da ganz vorne mitmischen. Kia verfolgt einen „Plan S“ für die Zukunft der Marke und Kia Flex ist ein wichtiger Baustein. Kommendes Jahr wird das Abo dann außerdem noch in weiteren EU-Ländern starten, wir in Deutschland machen also den Anfang.

