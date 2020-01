Kirin 820: Huawei plant wohl 6-nm-Chip

Huawei: 2020 wird ein „schwieriges Jahr“

In einer Neujahrsansprache wandte sich Eric Xu von Huawei diese Woche an die Mitarbeiter des Unternehmens und gab an, dass der Umsatz in diesem Jahr um gut 18 Prozent gestiegen ist. Wir rechnen mit konkreten Zahlen im Januar. Das ist…31. Dezember 2019 JETZT LESEN →