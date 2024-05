Klarmobil startet 10 GB Smartphone-Tarif für 5,99 Euro pro Monat – ohne Anschlusspreis

Der Mobilfunkanbieter Klarmobil startet ab heute einen neuen Tarif, der unter anderem 10 GB Datenvolumen enthält.

Neue Kunden können ab sofort einen Aktionstarif mit 10 GB LTE und je 100 Telefonie- sowie SMS-Freieinheiten in alle deutschen Netze bei Klarmobil buchen. Der einmalige Anschlusspreis entfällt und der monatliche Preis beträgt 5,99 € statt der üblichen 14,99 €. Unterwegs ist man mit dem Tarif im LTE-Netz von Vodafone Deutschland.

Wie üblich rate ich dazu in unserem Tarifrechner vorab zu vergleichen, was man wirklich benötigt und was nicht.

Klarmobil 10-GB-Aktionstarif Eckdaten

10 GB LTE Internet-Flat (max. 50 Mbit/s)

LTE Internet-Flat (max. 50 Mbit/s) Vodafone-Netz

100 Frei-Minuten

100 Frei-SMS

Flat EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich (bis spätestens 30.06.24)

5,99 €/Monat (statt 14,99 €/Monat)

Kein Anschlusspreis

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

