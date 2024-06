WhatsApp enthüllt: So verbessern die neuen Updates deine Anrufe

WhatsApp hat eine Reihe von Updates angekündigt, die Telefon- und Videoanrufe auf der Plattform deutlich verbessern sollen.

Ab sofort kann beim Teilen des Bildschirms auch der Ton übertragen werden, was das gemeinsame Anschauen von Videos erleichtert. Außerdem wurde die maximale Teilnehmerzahl für Videoanrufe auf 32 erhöht, sodass nun auch größere Gruppen über alle Geräte hinweg miteinander kommunizieren können. Ein weiteres Feature ist die automatische Hervorhebung der sprechenden Person, sodass immer klar ist, wer gerade spricht.

Darüber hinaus arbeitet WhatsApp nach eigenen Angaben kontinuierlich an der Verbesserung der Audio- und Videoqualität. Ein neues Feature ist der MLow Codec, der eine höhere Qualität bei schlechter Verbindung ermöglicht.

Die Geräusch- und Echounterdrückung wurde speziell für Anrufe von Mobilgeräten verbessert, was die Verständlichkeit in lauten Umgebungen erhöht, so das Unternehmen. Auch die Videoauflösung wurde für schnellere Verbindungen optimiert und die Tonqualität ist jetzt auch auf älteren Geräten klarer.

Die neuen Funktionen und Verbesserungen werden für alle Nutzer in den kommenden Wochen verteilt.

